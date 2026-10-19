Онколог назвала самое опасное заблуждение о раке груди

19 октября 2026, 15:55

Врач Брехунец: рак молочной железы на ранней стадии может протекать бессимптомно

Фото: iStock/Olga Shefer

Рак молочной железы приходится примерно на 22,5 процента случаев всех онкологических заболеваний среди женщин в России. Об этом рассказала онколог-маммолог «Гута Клиник» Наталья Брехунец в разговоре с Lenta.ru.