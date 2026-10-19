Онколог назвала самое опасное заблуждение о раке груди
Рак молочной железы приходится примерно на 22,5 процента случаев всех онкологических заболеваний среди женщин в России. Об этом рассказала онколог-маммолог «Гута Клиник» Наталья Брехунец в разговоре с Lenta.ru.
Самым опасным заблуждением врач она уверенность женщин в том, что однажды пройденное обследование гарантирует здоровье на годы вперед. Скрининг работает как регулярное наблюдение, а не как пожизненная страховка, поэтому проходить его нужно ежегодно, подчеркнула врач.
Она также объяснила, что на ранних стадиях рак груди может никак себя не проявлять и не вызывать боли. Скорость развития заболевания зависит от биологического типа опухоли, ее клеточной структуры и индивидуальных особенностей организма. При медленном типе от появления первой опухолевой клетки до узла в один-два сантиметра может пройти от пяти до десяти лет, а агрессивные опухоли удваиваются за три-четыре месяца и становятся заметными уже через год-два. Редкие формы рака груди могут дать метастазы всего через полгода.
Стандартное обследование груди должно включать УЗИ для женщин до 40 лет, а после этого возраста к нему необходимо добавить маммографию, заключила специалист.
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