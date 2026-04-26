Зоолог Русинов рассказал, как себя вести при встрече с медведем
При столкновении с медведем ни в коем случае нельзя поворачиваться к нему спиной и бежать. Такое мнение в беседе с РИА Новости рассказал старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П. Г. Демидова Александр Русинов.
Хищнику лишь добавит энтузиазма убегающая добыча. Вместо этого нужно медленно отступать в том направлении, откуда вы пришли. Кроме того, нужно сохранять спокойствие и избегать резких движений, а также не стоит смотреть зверю в глаза.
Эксперт посоветовал спокойно разговаривать на любые темы и поднять руки вверх, чтобы казаться выше. По возможности нужно подняться на дерево, а если медведь уже напал, то следует сгруппироваться и прикрыть голову. В этом случае вероятность выживания возрастет, но едва ли получится избежать тяжелых травм.
Как только вы отдалитесь от медведя настолько, что перестанете его видеть, можно быстро покинуть место встречи. По словам Русинова, особо опасны контакты с медведицей и ее детенышами, так как мать будет проявлять агрессию, защищая потомство от потенциальной угрозы.
