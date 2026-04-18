Бурый медведь атаковал американских военных на Аляске
Двое американских военных столкнулись с бурым медведем на Аляске. Инцидент произошел в Анкоридже на территории военной базы Эльмендорф‑Ричардсон.
Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, солдаты принимали участие в мероприятии по ориентированию на местности в горах. В ходе тренировочного задания они наткнулись на бурого медведя, который был совсем не рад гостям.
Агрессивное животное попыталось напасть на военнослужащих, но они вовремя среагировали и применили слезоточивый газ. Оба пострадали, однако информация об их состоянии отсутствует.
Недавно жертвой медведя чуть не стал житель Смоленской области. Мужчина столкнулся с хищником недалеко от бывшей деревни Агеевка.
