Бурый медведь растерзал женщину в горах Польши
Бурый медведь растерзал 57-летнюю женщину в Бещадских горах в Польше. Об этом сообщает Vijesti.
Трагедия произошла утром 23 апреля в лесу у деревни Плонна на юго-востоке страны. Женщина вместе с 27-летним сыном искала в чаще на склоне сброшенные оленьи рога. Они разошлись в разные стороны и разговаривали по телефону, когда мать внезапно закричала: «Медведь!». После этого связь прервалась.
Через некоторое время сын обнаружил ее без сознания с серьезными травмами и вызвал экстренные службы. Из-за труднодоступной местности спасатели и врачи прибыли только к обеду — к тому времени женщина уже не подавала признаков жизни.
По словам спасателей, хищник мог защищать медвежат. По другой версии, женщина могла случайно наступить на спящего зверя, что объясняет стремительность нападения. Вероятнее всего, он испугался и растерзал жертву, восприняв ее как опасность.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и призывает местных жителей соблюдать осторожность при прогулках в лесу, особенно весной, когда у медведей появляется потомство.
Смертельные атаки медведей в Польше случаются крайне редко. Предыдущий такой случай зафиксировали в октябре 2014 года в 25 километрах от этого места. Тогда жертвой стал 61-летний мужчина.
