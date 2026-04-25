Медведь убил мужчину в Коми, СК начал расследование

Фото: istockphoto/Tadoma

В Республике Коми следователи начали проверку по факту гибели мужчины, на которого напал медведь. Об этом сайту Komi.aif.ru сообщили в региональном управлении СКР.





Трагедия случилась 24 апреля в Усть-Цилемском районе. По данным пабликов, мужчина отправился в лес за дровами, где на него набросился хищник. Пострадавший смог добраться до дома, однако скончался до прибытия медиков.



В Следственном управлении уточнили, что погибший — житель деревни Мыла 1970 года рождения. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.



Ранее администрация села Трусово уже предупреждала жителей о нападении медведя на человека и призывала соблюдать осторожность, а также по возможности не ходить в лес без крайней необходимости.



