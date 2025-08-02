В Канаде задержали птицу, которая устроила пожар, уронив рыбу на ЛЭП
В Канаде пожарные задержали хищную птицу для допроса после того, как она уронила рыбу на линию электропередачи, что вызвало небольшой пожар. Об этом сообщает пожарно-спасательная служба города Эшкрофт в провинции Британская Колумбия, передаёт РИА Новости.
По данным расследования, возгорание произошло из-за того, что падающая рыба задела провод ЛЭП, вызвав искры, которые попали на сухую траву и спровоцировали пожар.
Таким образом, непосредственно возгорание было вызвано рыбой, а не самой птицей.
Отмечается, что сама птица – скопа, которая уронила рыбу, не пострадала в инциденте.
Пожарные продолжают следить за ситуацией, а птица остается под наблюдением для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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