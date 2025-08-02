В Канаде задержали птицу, которая устроила пожар, уронив рыбу на ЛЭП

02 августа 2025, 22:52

Фото: iStock/Harry Collins

В Канаде пожарные задержали хищную птицу для допроса после того, как она уронила рыбу на линию электропередачи, что вызвало небольшой пожар. Об этом сообщает пожарно-спасательная служба города Эшкрофт в провинции Британская Колумбия, передаёт РИА Новости.