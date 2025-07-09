Лев набросился на постоянную посетительницу зоопарка и оторвал ей руку
Daily Mail: В зоопарке Австралии лев кинулся 50-летнюю женщину и оторвал ей руку
Лев в зоопарке австралийского штата Квинсленд напал на посетительницу, нанеся ей тяжелые травмы. Женщине пришлось ампутировать руку, сообщает издание Daily Mail.
Трагический инцидент произошел утром 6 июля в питомнике Darling Downs Zoo, расположенном недалеко от города Тувумба. Важно отметить, что хищник находился в пределах своего вольера и не представлял угрозы для других людей.
По данным администрации зоопарка, пострадавшая 50-летняя женщина не является сотрудницей или родственницей владельцев, однако она много лет, около двух десятилетий, регулярно наблюдала за работой смотрителей с хищниками и отлично знала правила безопасности.
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Несмотря на это, лев неожиданно набросился на нее, вцепился в руку и нанес тяжелейшие повреждения. Врачи в больнице Брисбена констатировали невозможность спасти конечность и были вынуждены провести ампутацию.
Представители Darling Downs Zoo заявили, что напавший лев не будет подвергнут эвтаназии или иным карательным мерам. В настоящее время полиция совместно со службой безопасности зоопарка проводит расследование обстоятельств случившегося.