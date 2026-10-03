Зоопсихолог объяснила, когда кошку лучше не трогать

03 октября 2026, 08:37

Зоопсихолог Ершова: внезапная замкнутость кошки может быть симптомом болезни

Фото: iStock/ Iryna Olkhova

Если кошка уходит от хозяина, прячется или дергает хвостом — значит, она не настроена на общение. Об этом рассказала зоопсихолог Оксана Ершова.