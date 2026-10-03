Зоопсихолог объяснила, когда кошку лучше не трогать
Если кошка уходит от хозяина, прячется или дергает хвостом — значит, она не настроена на общение. Об этом рассказала зоопсихолог Оксана Ершова.
По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», питомцы, как и люди, могут уставать, испытывать стресс или желать уединения, и эти сигналы важно замечать. Если обычно общительная кошка внезапно начала часто скрываться под кроватью или в других местах, стоит проверить ее здоровье.
Резкие движения хвостом говорят о раздражении. Если во время поглаживания он начинает активно двигаться, а уши разворачиваются назад, кошка испытывает дискомфорт. В таком случае общение с ней следует прекратить. Плотно прижатые уши, напряженная поза, расширенные зрачки и поджатые лапы означают сильный страх или тревожность — брать питомца на руки в такой момент не стоит.
Насторожить должно и равнодушие к любимым игрушкам или лакомствам: если это длится больше суток, причина может быть в заболевании. Однако чаще всего кошка бывает «не в ресурсе» из-за перемен в привычной жизни — переезда, ремонта, появления нового человека или питомца в семье, резких и громких звуков.
Если кошка больше суток остается вялой, постоянно прячется, отказывается от еды и воды, тяжело дышит или перестала ухаживать за шерстью — это не черта характера, а повод обратиться к врачу. Нередко замкнутость становится первым симптомом болезни. Ершова напомнила, что иногда лучшая забота о питомце — просто оставить его в покое.
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