В Пулково предотвратили контрабанду культурных ценностей 19 века на 3 млн рублей

30 октября 2026, 10:40

Фото: ФТС России

Сотрудники Центральной оперативной и Северо-Западной оперативной таможен предотвратили незаконный ввоз культурных ценностей в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.