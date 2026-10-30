В Пулково предотвратили контрабанду культурных ценностей 19 века на 3 млн рублей
Сотрудники Центральной оперативной и Северо-Западной оперативной таможен предотвратили незаконный ввоз культурных ценностей в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.
На «зеленом» коридоре во время выборочного контроля таможенники остановили 51-летнего гражданина Германии. В его дорожной сумке и чемодане находились 32 незадекларированных предмета, в том числе серебряный с золочением оклад иконы Корсунской Божьей Матери середины XIX века и лента к ордену Святого Апостола Андрея Первозванного последней четверти XIX века. Еще несколько медалей и знаков отличия иностранец вытащил из карманов куртки.
Пассажир признался, что собирался продать эти вещи на аукционных площадках. Общая стоимость изъятых предметов превысила три миллиона рублей, а экспертиза подтвердила их особое историческое значение. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о контрабанде культурных ценностей в крупном размере (часть 1 статьи 226.1 УК). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что силовики пресекли канал незаконной пересылки культурных ценностей из России в европейские страны.
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