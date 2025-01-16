Зоопсихолог раскрыл опасности аренды собак

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Аренда собак или догшеринг, набирающий популярность в Москве, может быть опасен как для хозяев, так и для арендаторов, так как первые могут недоговаривать о неприятных особенностях темперамента, а вторые могут оказаться неадекватными людьми со злым умыслом. Об этом заявил зоопсихолог Мирослав Волков. По его мнению, подобные услуги допустимы при соблюдении определенных условий.
«Опасность может быть в том, что собака попадется агрессивная или просто не известной нам породы. Конечно, с ней нужно познакомиться и опросить ее хозяина, провести вместе некоторое время, узнать особенности. Владельцам же нужно тщательно фильтровать тех, кто к ним приходит», — поделился эксперт в беседе с «Москвой 24».Тем временем кинологи раскрыли другую тему, связанную с домашними собаками — как правильно одевать своих питомцев на прогулку зимой. Эксперт Екатерина Раскаткина в разговоре с «Петербургским дневником» отметила, что в этом вопросе всегда нужно подходить индивидуально и ориентироваться на потребности каждого отдельного животного. К примеру, декоративных собак, таких как йоркширские терьеры, той-терьеры, чихуахуа, следует одевать обязательно, а обувать нужно любую собаку — так как зимой дороги усыпаны реагентами.
«Не стоит тепло одевать собак, которым не жарко, чтобы не спровоцировать тепловой удар. Как говорилось выше, пушистым собакам с хорошим подшерстком тепло даже суровой зимой», — подчеркнула кинолог.Читайте также:
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