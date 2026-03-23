Зоопсихолог раскрыла, как отучить кошку будить хозяев по ночам

23 марта 2026, 23:15

Зоопсихолог Левченко: активные игры вечером отучат кошку будить хозяина по ночам

Отучить кошку будить хозяина по ночам помогут активные вечерние игры и кормушка с таймером. Об этом рассказала зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.





Она пояснила, что кошки по природе являются ночными животными, поэтому часто их активность начинается, когда все спят. Питомцы будят хозяев из-за скуки, уточнила эксперт и посоветовала обогащать домашнее пространство, чтобы животному было чем заняться.



Левченко также порекомендовала будить кошку в вечернее время, чтобы поиграть и заставить побегать. В этом случае питомец будет долго отдыхать ночью.





«Еще ни в коем случае нельзя закреплять нежелательное поведение. То есть, если кошка пытается разбудить ночью, не надо вскакивать и пытаться поиграть с ней или покормить. Иначе она будет ожидать такой реакции каждый раз», — добавила Левченко в разговоре с Москвой 24.