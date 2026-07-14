Ветеринары из Подольска прооперировали пожилого кота с пятикилограммовой опухолью
Подольские ветеринары спасли 16-летнего кота по кличке Рыжий. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
На голове у питомца росла шишка размером с кулак. Хозяйка рассказала, что сначала это были маленькие бугорки, но за последние месяцы они быстро увеличились до огромной опухоли. Промедление могло стоить животному жизни.
«Специалисты Госветслужбы обследовали пациента, и УЗИ показало, что ткань новообразования – плотная и жёсткая. Они предположили кисту. Однако ситуация осложнялась множеством сопутствующих заболеваний: у Рыжего обнаружили больные почки, сахарный диабет и вирус иммунодефицита. Возраст добавлял рисков», – рассказали в пресс-службе.Однако хирурги решили удалять новообразование. Как оказалось позднее, опухоль весила 550 граммов. Для кота весом 5 килограммов 300 граммов это было огромной нагрузкой, которую он носил ежедневно.
«Через несколько часов сложнейшей работы опасность удалось устранить. Гистология подтвердила, что опухоль – доброкачественная, а прогноз – благоприятный. Когда Рыжий отошёл от наркоза и через несколько дней начал сам умываться, хозяйка не сдержала эмоций. Сегодня кот уже дома. Он ест, пьёт, точит когти и радуется жизни. Врачи предупредили о риске рецидива и попросили держать ситуацию под контролем», – отметили в региональном Минсельхозпроде.Там напомнили, что в случае появления у питомца вялости, рвоты, изменения аппетита или поведения нужно сразу обратиться за профессиональной помощью.
Узнать адрес ближайшей государственной ветеринарной клиники в Московской области можно по телефону +7 (495) 668-01-25 или записаться на приём через региональный портал госуслуг.