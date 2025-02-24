Подмосковным водителям назвали размеры штрафов за сбитых диких животных

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
С 1 января по 23 февраля на подмосковных дорогах погибли 17 диких животных. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«С начала года на дорогах Подмосковья погибли 15 лосей, одна косуля и один кабан. Виновные в их гибели установлены. Им предстоит выплатить крупные штрафы. Водители и пассажиры в этих ДТП не пострадали», – уточнил Агулов.Как отметили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза, крупные копытные животные относятся к охотничьим ресурсам и являются элементами естественной природной среды. Водители, виновные в их гибели, в качестве компенсации причинённого государству экологического вреда обязаны уплатить за лося 80 тыс. рублей, за косулю – 40 тыс., за кабана – 30 тыс. рублей.
При наличии полиса ОСАГО ущерб возмещает страховая компания, в случае отсутствия полиса он взыскивается с владельца транспортного средства.
Места частого появления диких животных на дорогах хорошо известны и обозначаются дорожными знаками «Дикие животные». Они имеют форму треугольника белого цвета с красной окантовкой, на котором изображён силуэт оленя.
Водитель, увидев такой знак, должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя.
Читайте также:
Подмосковные ветеринары за год привили от коронавирусного энтерита 19,6 тыс. собак
В Москве в первый день весны проведут семейный фестиваль «Кошки-Мышки»
Жителей Подмосковья предупредили о начале брачного периода у лис
Лора Луганская