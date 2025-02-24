Подмосковным водителям назвали размеры штрафов за сбитых диких животных

15 новых медицинских учреждений открыли на территории Московской области в 2024-2025 гг., подробнее об этом, а также о планах по развитию инфраструктуры здравоохранения в регионе на 2025-2026 гг. доложил в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов зампредседателя правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.