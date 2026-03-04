«Было эпичным»: Телеведущая Яна Чурикова упала со сцены
Российская телеведущая Яна Чурикова упала со сцены на бетонный пол во время съемок шоу «Голос». Об этом она сообщила в телеграм-канале.
По её словам, падение «было эпичным», а на площадке сразу оказался врач, который дал обезболивающее. Позже Чурикова уточнила, что обратилась к травматологу, прошла рентген и УЗИ. Обследования показали ушиб. Теледива также поблагодарила подписчиков за поддержку и переживания.
