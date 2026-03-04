Достижения.рф

«Было эпичным»: Телеведущая Яна Чурикова упала со сцены

Телеведущая Яна Чурикова упала со сцены на съемках шоу «Голос»
Яна Чурикова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российская телеведущая Яна Чурикова упала со сцены на бетонный пол во время съемок шоу «Голос». Об этом она сообщила в телеграм-канале.



По её словам, падение «было эпичным», а на площадке сразу оказался врач, который дал обезболивающее. Позже Чурикова уточнила, что обратилась к травматологу, прошла рентген и УЗИ. Обследования показали ушиб. Теледива также поблагодарила подписчиков за поддержку и переживания.

Ранее певица Вика Цыганова рассказала, что приезжала на Байкал, чтобы воплотить давнюю мечту — снять клип на фоне застывшего озера. По ее словам, вместе с командой они записали ролик с танцевальной постановкой.

Лед на Байкале артистка описала как кристально чистый, словно слеза, а трещины на нем — как живые линии, созданные самой природой. Также Цыганова отметила, что попробовала его на вкус — он оказался очень холодным, но вкусным.

