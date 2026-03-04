«Было эпичным»: Телеведущая Яна Чурикова упала со сцены

04 марта 2026, 18:36

Телеведущая Яна Чурикова упала со сцены на съемках шоу «Голос»

Яна Чурикова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российская телеведущая Яна Чурикова упала со сцены на бетонный пол во время съемок шоу «Голос». Об этом она сообщила в телеграм-канале.