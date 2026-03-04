«Пытается выяснить, что теперь с этим делать»: У внука Пугачевой тяжелая финансовая ситуация после развода

04 марта 2026, 20:49

У внука Пугачевой Никиты Преснякова тяжелая финансовая ситуация после развода

Алена Краснова и Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков после развода с Алёной Красновой столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями.





Как пишет KP.RU, заметное влияние на ситуацию, по данным издания, мог оказать его бывший тесть. Сообщается, что в год, когда музыкант оформил в залог квартиру, подаренную бабушкой, он вместе с Романом Красновым запустил проект по производству уличных тренажёров. Позже выяснилось, что бизнес не приносит прибыли. По слухам, Пресняков настолько доверял, что мог оформить доверенность на распоряжение своим имуществом.





«Теперь Никита пытается выяснить, что теперь с этим делать», — утверждают в окружении родственника примадонны.