Гигиенист рассказала, как правильно ухаживать за зубной щеткой

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После каждого использования зубную щетку стоит промывать проточной водой. Об этом рассказала гигиенист Инна Гришина.
Гигиенист рассказала, что после открытия упаковки новую щетку достаточно просто промыть водой. Кроме того, ее нужно промывать проточной водой после каждого использования для удаления различных загрязнений.
По ее словам, зубную щетку стоит хранить в проветриваемом помещении, в вертикальном положении. Щетки в одном стакане не должны соприкасаться ворсинками между собой. При этом в домашних условиях использовать колпачки или футляры не нужно, заключила Гришина.
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«Если вы заметили кровь во время чистки зубов, щетку нужно вымыть более тщательно. Для дезинфекции подойдет раствор хлоргексидина, перекись водорода или даже ополаскиватель для ротовой полости. Смешайте его с водой и очистите все ненужное с щетины», — посоветовала гигиенист в беседе с NEWS.ru.
По ее словам, зубную щетку стоит хранить в проветриваемом помещении, в вертикальном положении. Щетки в одном стакане не должны соприкасаться ворсинками между собой. При этом в домашних условиях использовать колпачки или футляры не нужно, заключила Гришина.
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Элина Позднякова