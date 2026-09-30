Зубочистки могут травмировать десны и ускорить развитие кариеса

30 сентября 2026, 10:47

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Продуктовый менеджер зубных щеток TROUVER Ли Шэньхан предупредил о рисках частого использования зубочисток. По его словам, острые палочки способны повреждать мягкие ткани во рту и эмаль зубов.