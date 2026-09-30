Зубочистки могут травмировать десны и ускорить развитие кариеса
Продуктовый менеджер зубных щеток TROUVER Ли Шэньхан предупредил о рисках частого использования зубочисток. По его словам, острые палочки способны повреждать мягкие ткани во рту и эмаль зубов.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт сообщил, что деревянные зубочистки иногда оставляют в промежутках между зубами мелкие щепки. Они провоцируют раздражение десен, создают условия для размножения бактерий и способны привести к воспалению. Без своевременного лечения проблема может затронуть ткани вокруг корня зуба.
Шэньхан отметил, что при сильном надавливании зубочистка царапает эмаль. В таких повреждениях быстрее накапливается налет, что повышает риск кариеса. В запущенных случаях человеку может потребоваться лечение каналов, установка пломбы или удаление зуба.
Регулярное применение палочек, по оценке специалиста, нередко сопровождается кровоточивостью, отечностью десен, неприятным запахом и повышенной чувствительностью. Подвижность зубов и постоянный дискомфорт во рту требуют визита к стоматологу.
Для очистки межзубных промежутков эксперт посоветовал выбирать зубную нить или ирригатор. Если без зубочистки обойтись не удается, он рекомендовал использовать гладкие пластиковые варианты с закругленным концом и не давить на десну.
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