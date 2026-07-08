«Зуд купальщика» захватывает регионы России
«Зуд купальщика» захватывает регионы России. Об этом пишет SHOT.
Зачастую острое паразитарное заболевание встречается в южных и центральных районах страны, где есть много водоёмов со стоячей или медленно текущей водой, таких как озёра и пруды. В этих местах обитают церкарии — личинки паразитов, которые могут проникать под кожу человека при купании. Текущим летом случаи заражения «зудом купальщика» были зарегистрированы в Тульской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской, Свердловской областях, а также в Башкирии и Краснодарском крае.
В Челябинской области четверо детей (в возрасте 11–13 лет) заразились паразитами после купания в озере Тургояк. У них появились красные пятна на коже, и им потребовалось несколько дней для лечения.
Паразиты не остаются под кожей человека надолго, но вызывают сильный зуд и желание почесать волдыри. Однако если в ранку попадут бактерии, это может вызвать воспаление, образование гноя и длительное лечение, пояснила врач-инфекционист Ольга Чернявская. В зоне повышенного риска находятся люди с аллергией и проблемной кожей, а также те, кто страдает различными типами дерматита.
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