Анатолий Кашпировский попал в больницу после резкого ухудшения состояния

08 июля 2026, 08:44

Анатолий Кашпировский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

У 86-летнего Анатолия Кашпировского врачи выявили злокачественную опухоль после срочной госпитализации. Перед этим гипнотизёр жаловался на сильную боль в животе. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.