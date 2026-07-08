Анатолий Кашпировский попал в больницу после резкого ухудшения состояния
У 86-летнего Анатолия Кашпировского врачи выявили злокачественную опухоль после срочной госпитализации. Перед этим гипнотизёр жаловался на сильную боль в животе. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По сведениям источника, самочувствие россиянина ухудшилось на фоне лечения дома. Ему ставили капельницы с антибиотиками, однако облегчения это не принесло. После поступления в клинику медики провели экстренное стентирование и взяли материал на исследование. Биопсия подтвердила наличие опухоли.
Из-за состояния здоровья Кашпировский перенёс свои «лечебные сеансы» на сентябрь. Сейчас ему советуют соблюдать постельный режим, придерживаться диеты и оставаться под наблюдением онколога.
Имя Анатолия Кашпировского знали миллионы жителей Советского Союза. Гипнотерапевт собирал у экранов телевизоров страждущих избавиться от болезней при помощи его лечебных сеансов. Поначалу подавляющая масса населения не имела представления о деятельности врачей-психотерапевтов, оттого подобные процедуры расценивались как нечто «магическое». До сих пор нет единого мнения о том, что же это было — чудо или шарлатанство.
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