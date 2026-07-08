Житель Петропавловска получил 8 лет колонии за жестокое убийство соседа
Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор 72-летнему жителю краевой столицы по делу об убийстве соседа. Мужчину отправили на восемь лет в колонию строгого режима. Об этом пишет АиФ.
По версии следствия, в декабре 2023 года между подсудимым и 55-летним жильцом дома долго тянулся бытовой конфликт. В один из дней пенсионер взял нож, вышел в подъезд и напал на оппонента. Следователи насчитали не менее 15 колото-резаных ранений. Пять ударов оказались смертельными.
На суде фигурант вину не признал и отрицал связь с преступлением. Несмотря на это, обвинение представило доказательства, и суд счел их убедительными. Помимо срока, осужденного обязали выплатить 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда потерпевшей стороне.
В российском законодательстве убийство относится к особо тяжким преступлениям и предусмотрено ст. 105 УК РФ. За такое деяние, как правило, назначается длительное лишение свободы, а при вынесении приговора суд учитывает характер преступления, обстоятельства его совершения, а также данные о личности подсудимого. Кроме того, закон позволяет потерпевшей стороне требовать компенсацию морального вреда.
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