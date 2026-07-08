Житель Петропавловска получил 8 лет колонии за жестокое убийство соседа

08 июля 2026, 08:22

Фото: iStock/OlFedv

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор 72-летнему жителю краевой столицы по делу об убийстве соседа. Мужчину отправили на восемь лет в колонию строгого режима. Об этом пишет АиФ.