Ссора из-за девушки в Братске переросла в драку со стрельбой
В Братске полиция задержала двух братьев, причастных к драке со стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Конфликт разгорелся рядом с кафе на улице Подбельского. В заведении отдыхали две компании, между которыми сначала завязалась перепалка, а потом дело дошло до рукоприкладства. В ходе стычки один из мужчин выстрелил в сторону противника из сигнального пистолета, после чего нанёс удар спутнице оппонента, а затем вместе с приятелем скрылся с места происшествия.
Задержанные заявили, что причиной нарушения общественного порядка стали оскорбления. По их словам, потерпевший непристойно вёл себя по отношению к девушкам, с которыми братья познакомились в кафе.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.
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