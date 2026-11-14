Зумеры массово переписывают от руки «Войну и мир» для борьбы со стрессом
Зумеры массово переписывают от руки «Войну и мир» и другие классические произведения. Как сообщает Telegram-канал Mash, так молодые люди борются со стрессом.
Подростки наконец берутся за классику, но не для того, чтобы закрыть пробелы в школьной программе. Они аккуратно переписывают от руки томики Достоевского, Толстого и Чехова.
По их словам, процесс действует медитативно: помогает успокоиться, заземлиться и перестать думскроллить. Другие утверждают, что так они прокачивают грамотность, словарный запас и память.
Самый популярный кандидат на расходование чернил и блокнотов — «Война и мир». На переписку четырёх томов Льва Николаевича зумеры отводят себе девять месяцев. По истечении срока они ждут другого мышления, абсолютной грамотности и вылеченных нервов. Этот досуг активно завирусился в ноябре.
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