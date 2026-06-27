Зумеры массово жгут дёсны и стирают эмаль «полосками» ради голливудской улыбки
В России набирает популярность тренд на домашнее отбеливание зубов с помощью недорогих полосок из соцсетей. Стоматологи бьют тревогу: такие эксперименты часто заканчиваются ожогами дёсен, острой болью и визитом к врачу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Цена полосок варьируется от 200 до 1000 рублей, а производители обещают эффект голливудской улыбки всего за несколько дней. Осветление эмали происходит за счёт перекиси водорода или карбамида. При чрезмерном использовании зубы становятся чувствительными к горячей, холодной и сладкой пище.
Пользователи часто игнорируют инструкции и увеличивают время воздействия, надеясь на более быстрый результат. Это приводит к повреждению слизистой, ожогам, истончению эмали, прогрессированию кариеса и воспалению нервов.
Медики отмечают, что ещё несколько лет назад подобные случаи встречались редко. Сейчас же поток пациентов с повышенной чувствительностью и болевым синдромом после домашних процедур значительно вырос. Врачи предупреждают о риске развития периодонтита и даже сепсиса.
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