Зумеры массово жгут дёсны и стирают эмаль «полосками» ради голливудской улыбки

27 июня 2026, 14:45

Стоматологи фиксируют рост обращений после отбеливающих полосок из соцсетей

Фото: Istock/Bojan89

В России набирает популярность тренд на домашнее отбеливание зубов с помощью недорогих полосок из соцсетей. Стоматологи бьют тревогу: такие эксперименты часто заканчиваются ожогами дёсен, острой болью и визитом к врачу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.