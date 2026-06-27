Стала известна причина массового отравления на вечеринке в Подмосковье
В Подмосковье причиной массового отравления на вечеринке стал метадон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Компания из восьми человек собралась на вечеринку в Подмосковье. Участники находились в состоянии алкогольного опьянения и прямо в ходе мероприятия решили употребить запрещённое вещество.
Продавцы реализовали им порошок под видом другого наркотика, которым оказался синтетический опиоид метадон. Вскоре всем стало плохо: двое скончались до приезда медиков, ещё трое находятся в критическом состоянии, врачи борются за их жизни.
Погибшие — уроженцы Брянска, среди них воспитанник местного «Динамо» и бывший боксёр. Следственный комитет Московской области ведёт расследование.
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