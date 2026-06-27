Стали известны новые детали дела о похищении школьника в Приморье
В Приморье трое местных жителей, включая двух 17-летних подростков, похитили ребёнка, чтобы проучить его за поведение. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент произошёл 24 июня в городе Артём.
Злоумышленники насильно посадили мальчика в автомобиль и увезли за 20 километров в рабочий посёлок. Там они связали его скотчем, избили и заперли в сарае, после чего скрылись. Спустя час ребёнок смог освободиться и добраться до дома.
О случившемся он рассказал матери, которая немедленно обратилась в полицию. Как выяснилось, за несколько дней до этого те же лица уже запирали школьника в том же сарае на несколько часов, однако тогда мальчик не сообщил о происшествии никому из взрослых.
В суде подозреваемые сообщили, что хотели проучить ребёнка за его поведение, и заявили о раскаянии. Всем троим предъявили обвинение в похищении человека, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Сейчас они находятся под стражей, а ход расследования контролирует прокуратура.
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