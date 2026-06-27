Стали известны новые детали дела о похищении школьника в Приморье

27 июня 2026, 14:39

Фото: Istock/Jacob Wackerhausen

В Приморье трое местных жителей, включая двух 17-летних подростков, похитили ребёнка, чтобы проучить его за поведение. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент произошёл 24 июня в городе Артём.