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Российский подросток случайно выстрелил себе в лицо

В Ростове-на-Дону хирурги извлекли пневматическую пулю из глазницы подростка
Фото: Istock/Pratchaya

В Ростове-на-Дону врачи городской больницы №20 прооперировали подростка с пневматической пулей в глазнице. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.



Металлическая пулька прошла через мягкие ткани лица 14-летнего мальчика и остановилась у верхнечелюстной пазухи, вблизи основания черепа. Хирурги отказались от открытого доступа из-за риска обширного повреждения тканей и применили малоинвазивную видеоэндоскопическую технику.

Через небольшой прокол в стенке пазухи медики завели эндоскоп и микроинструменты, под увеличением нашли и извлекли инородное тело. Операция завершилась благополучно, состояние пациента улучшается. Установлено, что травма произошла из-за неосторожного выстрела из пневматики.

Ольга Щелокова

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