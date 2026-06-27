Российский подросток случайно выстрелил себе в лицо
В Ростове-на-Дону врачи городской больницы №20 прооперировали подростка с пневматической пулей в глазнице. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Металлическая пулька прошла через мягкие ткани лица 14-летнего мальчика и остановилась у верхнечелюстной пазухи, вблизи основания черепа. Хирурги отказались от открытого доступа из-за риска обширного повреждения тканей и применили малоинвазивную видеоэндоскопическую технику.
Через небольшой прокол в стенке пазухи медики завели эндоскоп и микроинструменты, под увеличением нашли и извлекли инородное тело. Операция завершилась благополучно, состояние пациента улучшается. Установлено, что травма произошла из-за неосторожного выстрела из пневматики.
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