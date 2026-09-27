«Няня для мужчин»: В Москве появилась услуга объятий и чая за 20 тысяч рублей

27 сентября 2026, 18:21

Женщина из Москвы предложила мужчинам услугу «няни» за 20 тысяч рублей

Фото: Istock/seb_ra

На популярном сайте объявлений появилась новая услуга для уставших москвичей. Как сообщает РЕН ТВ, мужчинам предлагают на время почувствовать себя «маленькими» без стыда и осуждения.