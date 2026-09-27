«Няня для мужчин»: В Москве появилась услуга объятий и чая за 20 тысяч рублей
На популярном сайте объявлений появилась новая услуга для уставших москвичей. Как сообщает РЕН ТВ, мужчинам предлагают на время почувствовать себя «маленькими» без стыда и осуждения.
Автор подчёркивает: интим в сервис не входит. За деньги клиента обещают убаюкать, выслушать, обнять и погладить по голове. В описании указано: заказчика укроют пледом, заварят ему чай и скажут: «Ты хороший. Ты справился. А теперь просто отдохни».
Помимо этого клиенту обещают бережные объятия — «как обнимает только самый родной человек». За час-полтора женщина просит 20 тысяч рублей. Оплатить можно частями: сначала пять тысяч, остаток — позже.
Встречи проходят в парках, кино или у клиента дома. Исполнительница воспитывает троих детей, поэтому свободного времени у неё немного. По её словам, в день ей пишут около 100 мужчин, которым понадобились забота и немного безусловной любви.
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