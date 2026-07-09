Зумеров обвинили в отказе от спиртного и упадке рынка

09 июля 2026, 23:20

Председатель НСЗПП Шапкин: продажи алкоголя падают из-за образа жизни молодёжи

Фото: Istock/Kwangmoozaa

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин назвал образ жизни зумеров одним из факторов снижения спроса на алкоголь в России.





В разговоре с «Абзацем» эксперт заявил, что продажи алкоголя устойчиво снижаются. Это объясняют ценовая политика, распространение самогонных аппаратов и тренд на домашнее производство напитков.

«Молодое поколение в основном ведёт малоподвижный образ жизни. Они сидят в компьютерных гаджетах своих. Дофамин и другие эмоции они получают онлайн.То есть у них мозги заточены так, что им, собственно, алкоголь-то и не нужен особо. Это общая мировая тенденция, что молодёжь всё меньше и меньше потребляет алкоголя», — отметил специалист.