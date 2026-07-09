Врач Кашух назвала норму 10 тысяч шагов в день маркетинговым ходом
Ежедневная норма в 10 тысяч шагов в день является не медицинской рекомендацией, а маркетинговым ходом. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Она пояснила, что маркетологи подобрали круглую, запоминающуюся цифру, которая красиво смотрелась в рекламе. С тех пор родился миф, который многие воспринимают научной истиной. По словам врача, ежедневное прохождение 10 тысяч шагов вовсе не гарантирует хорошую физическую форму и не является показателем здорового образа жизни.
«Многочисленные исследования показывают, что оптимальная планка для людей старше 60 лет — около 6-7 тыс. шагов в день. Для тех, кто моложе, — 8-9 тыс. шагов. Гораздо важнее ежедневная регулярность, а не гонка за показателями на фитнес-браслете», — подчеркнула Кашух в разговоре с RT.
Врач добавила, что умеренная, но регулярная физическая активность держит сосуды в тонусе, а уровень глюкозы в крови — в норме, а также позволяет контролировать артериальное давление. При этом обычный прогулочный шаг без учащенного пульса снимает стресс и улучшает настроение. Так, Кашух порекомендовала чередовать спокойный и быстрый шаг во время прогулки. Кроме того, это можно заменить на танцы, йогу или легкие кардиотренировки.