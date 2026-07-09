Россиян предупредили о новой угрозе от комаров в средней полосе

09 июля 2026, 20:14

Фото: Istock/nechaev-kon

Врач Вероника Варламова предупредила, что комариные укусы грозят заражением паразитами. Она отметила, что в России после укусов чаще всего диагностируют лихорадку Западного Нила, которая встречается уже и в средней полосе.





В беседе с NEWS.ru специалист сообщила, что у 80% заражённых болезнь протекает как лёгкая простуда, у 1–5% переходит в тяжёлый менингит, смертность при котором достигает 10%.

«Второй по распространённости в РФ диагноз — дирофиляриоз. Это паразитарное заболевание, вызванное локализацией в организме человека червя рода Dirofilaria. Лечится недуг легко — хирург просто удаляет гельминта», — подчеркнула эксперт.