27 ноября 2026, 09:58

В Москве 20-летняя девушка попала в больницу после сексуального эксперимента

Фото: iStock/ka2shka

В московском районе Ростокино 20-летняя девушка попала в больницу после сексуального эксперимента. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.