Зумершу с застрявшей анальной пробкой экстренно госпитализировали в Москве
В московском районе Ростокино 20-летняя девушка попала в больницу после сексуального эксперимента. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Пациентка сначала пыталась самостоятельно извлечь застрявшую анальную пробку. Затем она воспользовалась пинцетом, но протолкнула предмет глубже и повредила кишечник. Из-за сильной боли девушка вызвала скорую помощь. Медики не смогли обнаружить игрушку на месте и отвезли пациентку в больницу около часа ночи. Там ей помогли хирурги.
Чтобы снизить риск травм, стоит выбирать игрушки, предназначенные для анального использования. У них должно быть широкое основание, которое не позволит предмету полностью попасть внутрь. Перед применением важно прочитать инструкцию и подобрать подходящую смазку.
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