«Мимимишные аниме и карлик с катаной»: Милонов взялся за японцев

Виталий Милонов (фото: ВКонтакте @milonov)
России не нужны репарации от Японии, которая пытается скрыть свои преступления за «мимимишными аниме». Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru, комментируя слова главы КПРФ Геннадия Зюганова о том, что возвращение к вопросу репараций от Германии, Италии и Японии за ущерб в годы Великой Отечественной войны не приведет ни к чему хорошему.
По словам парламентария, как только задачи СВО будут выполнены, Токио сразу же пересмотрит свои отношения с Москвой.
Он также добавил, что репарации — это вопрос двусторонних отношений, где одна из стран должна воспринимать себя как агрессора, который должен расплатиться за свои преступления.
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«Но сейчас с Японией наши отношения минимальны. Япония против нас санкции ввела, поэтому зачем нам деньги этих негодяев. Сначала мы победим, а потом уже будем разговаривать о репарациях. Сами прибегут, сами просить будут», — считает Милонов.
Он также добавил, что репарации — это вопрос двусторонних отношений, где одна из стран должна воспринимать себя как агрессора, который должен расплатиться за свои преступления.
«Но какие репарации может выплачивать Япония, чей премьер-министр вновь задает вопрос о том, что он хочет назад вернуть кровавый режим на Курильских островах, хочет захватить их. <...> Мы понимаем, что этот японский карлик (премьер Сигэру Исиба. — прим.ред.) машет своей игрушечной катаной для того, чтобы заслужить уважение в глазах японцев. Ну так это же клоунство настоящее», — возмутился депутат Госдумы.Читайте также:
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