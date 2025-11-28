В России скоро запретят фильмы с дискредитацией традиционных ценностей
Фильмы с дискредитацией традиционных ценностей запретят в России с 1 марта 2026 года
Показ фильмов, которые вызывают вопросы с точки зрения духовных и нравственных ценностей, будет запрещен в России с 1 марта 2026 года. Об этом в беседе РИА Новости напомнила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
Новый закон обязывает владельцев онлайн-кинотеатров не допускать распространения аудио-визуальной продукции, которая содержит пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
При выявлении нарушений Минкультуры РФ будет отказывать в выдаче или отзывать прокатные удостоверения. Роскомнадзор затем владельцам кинотеатров требование о прекращении распространения кинокартины. Его необходимо выполнить в течение одних суток.
Аналогичные требования коснутся владельцев сайтов и страниц в социальных сетях, чья суточная аудитория превышает 500 тысяч пользователей.
Основанием для действий Роскомнадзора будет служить заключение Минкультуры РФ о наличии в контенте недопустимых материалов.
Казакова напомнила, что перечень традиционных ценностей закреплен в указе президента РФ № 809.
Этим летом в беседе с «Радио 1» культуролог и лидер общественной организации «Русская инициатива» Юлия Серебрянская рассказала, какие фильмы могут не пройти проверку после введения нового закона.