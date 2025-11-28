В России скоро запретят фильмы с дискредитацией традиционных ценностей

28 ноября 2025, 05:31

Фильмы с дискредитацией традиционных ценностей запретят в России с 1 марта 2026 года

Фото: iStock/LeMusique

Показ фильмов, которые вызывают вопросы с точки зрения духовных и нравственных ценностей, будет запрещен в России с 1 марта 2026 года. Об этом в беседе РИА Новости напомнила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.





Новый закон обязывает владельцев онлайн-кинотеатров не допускать распространения аудио-визуальной продукции, которая содержит пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей.



При выявлении нарушений Минкультуры РФ будет отказывать в выдаче или отзывать прокатные удостоверения. Роскомнадзор затем владельцам кинотеатров требование о прекращении распространения кинокартины. Его необходимо выполнить в течение одних суток.



