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Российский подросток гулял с друзьями и умер на улице

В Красноярске проводят проверку после смерти подростка на прогулке с друзьями
Фото: istockphoto/Dzurag

В Красноярске проводится доследственная проверка по факту смерти подростка, который потерял сознание в сквере на улице. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.



По предварительным данным ведомства, инцидент произошел 21 октября. Подросток находился в сквере в компании друзей, когда ему стало плохо. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть несовершеннолетнего.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для определения точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее подросток с мачете напал на российскую туристку в Рио‑де‑Жанейро. Женщина гуляла по центру города.

Никита Кротов

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