Российский подросток гулял с друзьями и умер на улице
В Красноярске проводится доследственная проверка по факту смерти подростка, который потерял сознание в сквере на улице. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По предварительным данным ведомства, инцидент произошел 21 октября. Подросток находился в сквере в компании друзей, когда ему стало плохо. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть несовершеннолетнего.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для определения точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее подросток с мачете напал на российскую туристку в Рио‑де‑Жанейро. Женщина гуляла по центру города.
Читайте также: