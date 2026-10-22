Российский подросток гулял с друзьями и умер на улице

22 октября 2026, 16:22

В Красноярске проводят проверку после смерти подростка на прогулке с друзьями

Фото: istockphoto/Dzurag

В Красноярске проводится доследственная проверка по факту смерти подростка, который потерял сознание в сквере на улице. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.