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Молодой бодибилдер умер за день до дня рождения во время выступления

В Британии во время выступления умер 33-летний бодибилдер из Польши Матеуш Хмура
Фото: istockphoto/mirror-images

В графстве Шропшир (Великобритания) во время соревнований по бодибилдингу, проводимых под эгидой Ассоциации физической культуры (PCA), скончался 33-летний спортсмен Матеуш Хмура. Об этом сообщает Need To Know.



Инцидент произошел 18 октября. Вскоре после начала выступления мужчина почувствовал себя плохо и упал на глазах у соперников и зрителей. Спортсмена доставили в больницу, однако врачи не смогли ему помочь. Приступ случился за день до 34-летия атлета. Причина произошедшего пока не разглашается.

Хмура был начинающим бодибилдером, но уже получил известность в спортивном сообществе. 4 октября он впервые принял участие в соревнованиях под эгидой PCA в Йоркшире и занял второе место.

Ассоциация выразила соболезнования родным спортсмена. Хмура был гражданином Польши, но много лет жил в городе Уэйкфилд, графство Уэст-Йоркшир.

Никита Кротов

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