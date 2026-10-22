Молодой бодибилдер умер за день до дня рождения во время выступления

22 октября 2026, 13:14

В Британии во время выступления умер 33-летний бодибилдер из Польши Матеуш Хмура

Фото: istockphoto/mirror-images

В графстве Шропшир (Великобритания) во время соревнований по бодибилдингу, проводимых под эгидой Ассоциации физической культуры (PCA), скончался 33-летний спортсмен Матеуш Хмура. Об этом сообщает Need To Know.