Молодой бодибилдер умер за день до дня рождения во время выступления
В графстве Шропшир (Великобритания) во время соревнований по бодибилдингу, проводимых под эгидой Ассоциации физической культуры (PCA), скончался 33-летний спортсмен Матеуш Хмура. Об этом сообщает Need To Know.
Инцидент произошел 18 октября. Вскоре после начала выступления мужчина почувствовал себя плохо и упал на глазах у соперников и зрителей. Спортсмена доставили в больницу, однако врачи не смогли ему помочь. Приступ случился за день до 34-летия атлета. Причина произошедшего пока не разглашается.
Хмура был начинающим бодибилдером, но уже получил известность в спортивном сообществе. 4 октября он впервые принял участие в соревнованиях под эгидой PCA в Йоркшире и занял второе место.
Ассоциация выразила соболезнования родным спортсмена. Хмура был гражданином Польши, но много лет жил в городе Уэйкфилд, графство Уэст-Йоркшир.
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