Звезда фильма «Призрак» Трескунов* задолжал ФНС почти 100 тысяч рублей
Актер Семен Трескунов* должен Федеральной налоговой службе почти 100 тысяч рублей. На него открыто сразу два исполнительных производства из-за неоплаченных штрафов. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, Трескунов* не оплатил два штрафа, которые ему назначили за нарушение иноагентской деятельности.
«В общей сложности 25-летний артист должен заплатить 91 тысячу рублей», — говорится в материале.
Напомним, в июле 2024 года все счета актера были заблокированы. Сам он покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. 15 марта Минюст России признал Трескунова* иностранным агентом за критику российских властей и политики страны. Он также негативно высказывался в адрес россиян.
* признан в РФ иноагентом.