Звезда фильма «Призрак» Трескунов* задолжал ФНС почти 100 тысяч рублей

15 июля 2025, 11:09

Фото: iStock/blinow61

Актер Семен Трескунов* должен Федеральной налоговой службе почти 100 тысяч рублей. На него открыто сразу два исполнительных производства из-за неоплаченных штрафов. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, Трескунов* не оплатил два штрафа, которые ему назначили за нарушение иноагентской деятельности.





«В общей сложности 25-летний артист должен заплатить 91 тысячу рублей», — говорится в материале.