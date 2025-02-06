«Я опять жених. Грустно»: эмигрировавший из России актёр Семён Трескунов* объявил о разводе с Анитой Ахмадуллиной

Семён Трескунов* (фото: соцсети)
Актёр Семён Трескунов* объявил о разводе с Анитой Ахмадулиной. Как развивались их отношения, и почему было принято решение расстаться?
Трескунов* воспитывался в семье отца. Свою мачеху он считает родным человеком, а с биологической матерью наладил отношения только во взрослом возрасте. Молодой человек с детства снимался в кино и обрёл большую популярность в России. Однако в сентябре 2021 года он эмигрировал в Израиль, также какое-то время жил с родственниками в Риге. После переехал в Испанию, где проживает и сейчас.
В апреле 2022 года Семён женился на Аните Ахмадуллиной. Девушка родилась в Уфе в состоятельной семье. Она с детства увлекалась мультипликацией, а после школы стала играть в студенческом театре. После отъезда из России она проявила себя в качестве фотографа.
Анита Ахмадуллина (фото: соцсети)
Супруги снимали скромную квартиру в Барселоне и пытались найти себя. Связи отца помогли Семёну найти подработку. И, казалось, всё шло хорошо, однако сейчас 25-летний актёр признался, что его брак потерпел крах.
Читайте также:
«Перекроем кислород»: Земфиру* вынудили вернуть деньги за сорванный концерт
Лева Би-2 отменил концерт в Баку из-за страха
Анджелина Джоли и Орландо Блум получили миллионы долларов за поездки на Украину и публичную критику России
*признаны Минюстом РФ иноагентами
В апреле 2022 года Семён женился на Аните Ахмадуллиной. Девушка родилась в Уфе в состоятельной семье. Она с детства увлекалась мультипликацией, а после школы стала играть в студенческом театре. После отъезда из России она проявила себя в качестве фотографа.
Анита Ахмадуллина (фото: соцсети)
Супруги снимали скромную квартиру в Барселоне и пытались найти себя. Связи отца помогли Семёну найти подработку. И, казалось, всё шло хорошо, однако сейчас 25-летний актёр признался, что его брак потерпел крах.
«Мы старались что-то делать, но развалились. Не произошло ничего плохого, просто решили двигаться в разном направлении. Да, я опять жених! Но это всё равно грустно», – написал Трескунов* в соцсетях.Также актёр рассказывал, что после эмиграции столкнулся с финансовыми трудностями. Однако недавно ему удалось найти работу, пойдя при этом на риски.
Читайте также:
«Перекроем кислород»: Земфиру* вынудили вернуть деньги за сорванный концерт
Лева Би-2 отменил концерт в Баку из-за страха
Анджелина Джоли и Орландо Блум получили миллионы долларов за поездки на Украину и публичную критику России
*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова