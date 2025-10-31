В Сети появилось видео опасного прыжка московского экстремала

31 октября 2025, 00:10

Мужчина залез на крышу поезда и спрыгнул в Москву-реку

Фото: istockphoto / Tommy Cahill

Молодой человек, увлекающийся экстремальными видами спорта, осуществил опасный прыжок с движущегося состава метро в Москву-реку. Кадры с места происшествия показал телеканал РЕН ТВ.