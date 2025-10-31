В Сети появилось видео опасного прыжка московского экстремала
Молодой человек, увлекающийся экстремальными видами спорта, осуществил опасный прыжок с движущегося состава метро в Москву-реку. Кадры с места происшествия показал телеканал РЕН ТВ.
Инцидент случился на станции «Технопарк», где 23-летний мужчина забрался на крышу электропоезда Замоскворецкой линии. Двигаясь в направлении станции «Коломенская», он совершил прыжок с метромоста прямо в реку. Несмотря на серьёзность ситуации, экстремал смог самостоятельно выбраться на берег.
По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов провели оперативное расследование. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нарушителя задержали по месту жительства. В результате рассмотрения дела суд назначил ему наказание в виде административного ареста на срок восемь суток.
Читайте также: