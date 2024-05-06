Звезда фильма «Варвара-краса» отсудила жилье у сына за 70 млн рублей

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Актриса Татьяна Клюева отсудила у сына Яна загородный дом в Севастополе. Об этом сообщает mk.ru.
Судебные разбирательства между родственниками начались еще несколько лет назад. Тогда Клюева проиграла судебный процесс, лишившись квартиры в центре Севастополя площадью почти 100 квадратных метров и загородного дома.
Уточняется, что общая стоимость недвижимости составляет 70 миллионов рублей. По информации источника, сын знаменитой актрисы выгнал ее из квартиры и присвоил загородный дом себе. Тогда Клюева подала повторный иск в суд.
Клюева подписала отказ от многомиллионного наследства в пользу сына после того, как не стало ее мужа Дмитрия Гагина. Однако она не помнит, чтобы подписывала документы о передаче имущества сыну.
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Уточняется, что общая стоимость недвижимости составляет 70 миллионов рублей. По информации источника, сын знаменитой актрисы выгнал ее из квартиры и присвоил загородный дом себе. Тогда Клюева подала повторный иск в суд.
Клюева подписала отказ от многомиллионного наследства в пользу сына после того, как не стало ее мужа Дмитрия Гагина. Однако она не помнит, чтобы подписывала документы о передаче имущества сыну.
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