Звезда «Кухни» Виктор Хориняк задолжал ФНС 1,3 млн рублей
Звезда сериала «Кухня» и серии фильмов «Последний богатырь», актер Виктор Хориняк должен Федеральной налоговой службе один миллион 378 тысяч рублей по ИП.
По данным «Постньюс», долг появился из-за отсутствия оплаты по ИП Хориняка, которое занимается связано с исполнительским искусством.
«Теперь Хориняку грозит блокировка счетов. Задолженность необходимо погасить в самое ближайшее время, чтобы не привлечь внимание судебных приставов», — говорится в материале издания.Ранее стало известно, что музыкальный продюсер Пашу в конце 2025 года полностью погасил задолженность перед ФНС в размере 392 тысяч рублей. Также поступил и актёр Андрей Чадов, оплатив 52 тысячи рублей налогового долга.