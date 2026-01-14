Прибыль медиабизнеса Стаса Ярушина выросла почти вдвое
Бизнес Стаса Ярушина в медиасфере демонстрирует уверенный рост. По данным «Звездача», прибыль компании ООО «Шадан Медиа» за последний отчётный период увеличилась почти в два раза — с 3,6 до 6,2 миллиона рублей.
Выручка тоже заметно подросла: с 37 до 58 миллионов рублей. Однако не всё так гладко. Несмотря на финансовый подъём, у компании числится задолженность перед ФНС — порядка 95 тысяч рублей.
Кроме того, вопросы у налоговой возникли и ко второму бизнесу артиста. ООО «Спортунивер» накопило долг в размере около 27 тысяч рублей.
В целом дела Ярушина идут бодро, но, судя по всему, некоторые финансовые вопросы всё же требуют внимания.
