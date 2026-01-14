Прибыль медиабизнеса Стаса Ярушина выросла почти вдвое

14 января 2026, 17:58

Прибыль компании Стаса Ярушина увеличилась до 6,2 млн рублей

Стас Ярушин (Фото: Instagram* / @yarushinstanislav)

Бизнес Стаса Ярушина в медиасфере демонстрирует уверенный рост. По данным «Звездача», прибыль компании ООО «Шадан Медиа» за последний отчётный период увеличилась почти в два раза — с 3,6 до 6,2 миллиона рублей.