Прибыль медиабизнеса Стаса Ярушина выросла почти вдвое

Прибыль компании Стаса Ярушина увеличилась до 6,2 млн рублей
Стас Ярушин (Фото: Instagram* / @yarushinstanislav)

Бизнес Стаса Ярушина в медиасфере демонстрирует уверенный рост. По данным «Звездача», прибыль компании ООО «Шадан Медиа» за последний отчётный период увеличилась почти в два раза — с 3,6 до 6,2 миллиона рублей.



Выручка тоже заметно подросла: с 37 до 58 миллионов рублей. Однако не всё так гладко. Несмотря на финансовый подъём, у компании числится задолженность перед ФНС — порядка 95 тысяч рублей.

Кроме того, вопросы у налоговой возникли и ко второму бизнесу артиста. ООО «Спортунивер» накопило долг в размере около 27 тысяч рублей.

В целом дела Ярушина идут бодро, но, судя по всему, некоторые финансовые вопросы всё же требуют внимания.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
