Звезда «Мажора» и «Сладкой жизни» заявил, что больше никогда не женится
Актер Никита Памфилов разочаровался в институте семьи
Звезда сериалов «Мажор» и «Сладкая жизнь» Никита Панфилов в беседе с Woman.ru признался, что разочаровался в браке и больше не видит в нем смысла.
По словам актера, такой формат отношений он считает настоящим «злом».
«Брак — это зло. Надо жить и доказывать, что ты достоин того, чтобы с тобой были, а не пугать тем, что я уйду», — отметил артист.
Панфилов заявил, что больше не намерен официально регистрировать отношения, ведь каждый последующий брак приносил ему лишь больше разочарований.
46-летний актер был женат трижды. В первом браке у него родился сын Добрыня (2013), во втором — дочь Аврора (2018), а третий союз, завершившийся в прошлом году, окончательно убедил его отказаться от идеи новых браков.