Кинокомпания Валдиса Пельша впервые стала убыточной

Кинокомпания Валдиса Пельша впервые завершила год с убытком в 14 млн рублей
Валдис Пельш (Фото: кадр из документального фильма «Гагарин. Человек, сошедший с небес»)

Кинокомпания Валдиса Пельша впервые понесла убытки. Как сообщает Telegram-канал SHOT, за год фирма ушла в минус почти на 14 миллионов рублей.



Речь идёт о компании «РД Студия», которую телеведущий основал 13 лет назад. Организация занимается продакшеном — производит документальные фильмы для телевидения и соцсетей.

В последние пару лет дела Пельша шли в гору: в 2024-м кинокомпания заработала почти 11 миллионов рублей. Однако в 2025 году бизнес резко ушёл в минус: выручка упала почти в девять раз — с 86 до 10 миллионов рублей, а убыток составил 13,9 миллиона.

Несмотря на финансовые трудности, шоумен погасил налоговый долг более чем в 2,5 миллиона рублей. Сейчас Пельш активно участвует в различных шоу и ведёт частные мероприятия. В начале 2026 года убыточная кинокомпания представила новый документальный фильм.

Ольга Щелокова

