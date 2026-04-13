«Нет табу!»: Певица Ольга Бузова раскрыла, на что готова перед камерой ради хорошей роли в кино

13 апреля 2026, 02:50

Бузова заявила, что готова к съёмкам обнажённой или бритью налысо ради хорошего кино

Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)

Певица и телеведущая Ольга Бузова готова на многое ради хорошей роли в кино, включая съёмки обнажённой и бритьё налысо. Такое признание звезда сделала в интервью РИА Новости.





Знаменитость подчеркнула, что не видит для себя полных запретов. У артистки нет табу. Однако, как правило, она не согласится делать для работы всё что угодно, если ей не назовут убедительную причину. Эпатаж просто так — не её стиль.



При этом Бузова согласна идти на компромисс с режиссером, когда речь заходит о достойных кинокартинах. Есть фильмы и сериалы, где некоторые моменты действительно необходимы для сильного эмоционального эффекта, даже если это потребует от актрисы «жертв».



«Я не готова раздеться в кино, если это сцена только для того, чтобы в фильме была голая Бузова. Если это драматургически важно, то я сделаю это. Если нужно, я и налысо подстригусь», — пояснила телеведущая.