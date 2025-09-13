Звезду фильма «Подранки» Алексея Черствова похоронили в безымянной могиле

13 сентября 2025, 13:51

Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

Советского актёра Алексея Черствова, широко известного по роли Алёши Бартенева в фильме Николая Губенко «Подранки» (1976), похоронили в безымянной могиле. Об этом сообщает «Экспресс газета».