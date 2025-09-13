Звезду фильма «Подранки» Алексея Черствова похоронили в безымянной могиле
Советского актёра Алексея Черствова, широко известного по роли Алёши Бартенева в фильме Николая Губенко «Подранки» (1976), похоронили в безымянной могиле. Об этом сообщает «Экспресс газета».
Алексей Черствов, как и его герой, в детстве лишился родителей и рос в детском доме. Он приобрёл всесоюзную известность благодаря роли в фильме «Подранки», однако его дальнейшая жизнь сложилась трагично. После выхода ленты на экраны, в возрасте 16 лет, его осудили за соучастие в изнасиловании и грабеже на восемь лет.
После отбывания срока Черствов пытался найти своё место в жизни – ремонтировал квартиры, устанавливал сантехнику, торговал на рынке и работал автомехаником.
В возрасте 31 года Алексей стал отцом, однако невеста прогнала актёра ещё будучи беременной, поэтому сына он никогда не видел. С родственниками отношения тоже не ладились. Артист начал злоупотреблять алкоголем, а единственным близким человеком для него стала бабушка.
В 2011 году актёра нашли мёртвым на улице с пробитой головой. Его убил случайный знакомый. Родственники забеспокоились о пропаже Алексея лишь спустя год после его смерти. Дядя звезды советских экранов опознал его тело по фотографии татуировки.
Похоронили Черствова на Малодубенском кладбище под Орехово-Зуевым в Подмосковье. В документах его обозначили как «местного алкаша», а могила снабжена лишь табличкой с номером 20789 и не содержит имени покойного.
