Скончался российский дипломат Сергей Яковлев

10 сентября 2025, 20:30

Российский дипломат Сергей Яковлев умер в 77 лет

Сергей Яковлев (Фото: mid.ru)

Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Сергей Яковлев скончался на 78‑м году жизни, сообщает МИД России. В официальном заявлении, опубликованном 10 сентября, говорится, что Яковлев умер 5 сентября 2025 года.