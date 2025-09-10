Скончался российский дипломат Сергей Яковлев
Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Сергей Яковлев скончался на 78‑м году жизни, сообщает МИД России. В официальном заявлении, опубликованном 10 сентября, говорится, что Яковлев умер 5 сентября 2025 года.
Сергей Яковлевич Яковлев родился 24 января 1948 года в Москве. В 1971 году он окончил МГИМО МИД СССР и более сорока лет служил в Министерстве иностранных дел СССР и России.
В разные годы работал в дипломатических миссиях в Судане, Египте и Сирии. В 2006–2011 годах был специальным представителем министра иностранных дел РФ по ближневосточному урегулированию.
В 2007 году ему присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. За заслуги Яковлева наградили государственными орденами, в том числе орденом Дружбы, и удостоили звания «Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации».
