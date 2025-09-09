Юный хоккеист скончался во время тренировки в Свердловской области

09 сентября 2025, 20:53

SHOT: в Свердловской области 14-летний хоккеист умер во время тренировки

Фото: iStock/shironosov

Во вторник вечером в спортивной школе «Хризотил» города Асбест Свердловской области произошла трагедия – во время тренировки умер 14-летний хоккеист. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.