Юный хоккеист скончался во время тренировки в Свердловской области
Во вторник вечером в спортивной школе «Хризотил» города Асбест Свердловской области произошла трагедия – во время тренировки умер 14-летний хоккеист. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что занятия начались в 16:30. После разминки подросток успел выполнить несколько упражнений, но внезапно упал – сначала на колени, а затем полностью рухнул на лёд. Его сразу же передали дежурным медикам, которые пытались провести реанимацию, однако спасти спортсмена не удалось.
Тренер команды подчеркнул, что у подростка не было никаких проблем со здоровьем, все медицинские обследования он проходил своевременно и имел допуск к тренировкам от врачей.
По факту смерти проводится проверка, чтобы установить причины случившегося. Родные, друзья и команда хоккеиста находятся в шоке от случившегося.
