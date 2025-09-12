Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин
В возрасте 53 лет скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин. Об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики РФ.
Причина смерти спортсмена не уточняется. Федерация тяжелой атлетики России выражает искренние соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона.
В 1996 году Андрей Чемеркин завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в категории свыше 108 кг. В 2000 году он стал бронзовым призером. На чемпионатах мира спортсмен выиграл четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, а на чемпионатах Европы — две золотые и две серебряные. Кроме того, Чемеркин установил восемь мировых рекордов.
В 1997 году он был признан лучшим спортсменом России и получил орден Мужества.
