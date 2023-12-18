Миронов сообщил, что Орбакайте не разговаривала с ним неделю из-за его ошибки

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Популярный российский актер Евгений Миронов рассказал, что однажды случайно обидел Кристину Орбакайте. Он поделился постыдной историей во время съемок шоу «Синяя птица», приводит его слова портал smotrim.ru.
Миронов сказал Орбакайте, что ему нравится песня «Посмотри в глаза», исполнителем которой на самом деле является Наталья Ветлицкая. Миронов отметил, что артистка сильно обиделась на него и не разговаривала с ним на протяжении недели.
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