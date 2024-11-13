Звезду сериала «Молодежка» экстренно госпитализировали

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Российский актер Максим Литовченко, снимавшийся в сериале «Молодежка», был госпитализирован. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что медики подозревают у него пневмонию. Литовченко стало плохо рано утром в среду, 13 ноября. У него зафиксировали температуру и кашель.
В настоящее время актер находится на обследовании. Сам Литовченко данные о госпитализации не комментировал.
Согласно информации источника, ночью с пневмонией также был госпитализирован Илья Носков, ставший знаменитостью после исполнения роли Фандорина. Его состояние медики оценивают, как средней тяжести.
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В настоящее время актер находится на обследовании. Сам Литовченко данные о госпитализации не комментировал.
Согласно информации источника, ночью с пневмонией также был госпитализирован Илья Носков, ставший знаменитостью после исполнения роли Фандорина. Его состояние медики оценивают, как средней тяжести.
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Екатерина Коршунова